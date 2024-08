Morte sospetta a Patti: aperta un’inchiesta della Procura

Una donna di 62 anni, Francesca Colombo, residente nella provincia di Milano, è deceduta presso l’ospedale Barone Romeo di Patti, situato in provincia di Messina, dopo essere stata ricoverata d’urgenza lo scorso sabato. Il marito della vittima ha prontamente presentato un esposto alla procura del comune di Patti, che ha avviato un’inchiesta per chiarire le circostanze del decesso.

Francesca Colombo, che si trovava in vacanza a Librizzi, paese d’origine del coniuge, era stata inizialmente portata al pronto soccorso dell’ospedale per un malore accusato alcuni giorni prima del ricovero. Dopo essere stata sottoposta a una visita, era stata dimessa senza ulteriori indicazioni mediche. Tuttavia, il peggioramento delle sue condizioni di salute ha reso necessario un nuovo accesso in ospedale, avvenuto venerdì scorso, che ha portato al suo ricovero immediato. Purtroppo, poche ore dopo il ricovero, la donna è deceduta.

L’ospedale Barone Romeo, già al centro delle cronache per un episodio precedente in cui un ragazzo con una gamba fratturata era stato immobilizzato con del cartone, è ora nuovamente sotto i riflettori. La procura di Patti ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche di Francesca Colombo, e ha ordinato l’esecuzione di un’autopsia sul corpo della donna presso la città di Messina, al fine di determinare con precisione le cause della morte e verificare eventuali responsabilità mediche.

La vicenda ha scosso profondamente la comunità locale, mentre le indagini proseguono per fare luce su quanto accaduto e offrire risposte ai familiari della vittima.

