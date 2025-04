“Più leggo, più penso” a Brolo la terza edizione progetto lettura scolastica

È stata ufficialmente avviata la terza edizione del progetto “Più leggo, più penso”, iniziativa promossa dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Brolo sotto la direzione dell’Assessore Cono Condipodero. Il programma è rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città, con l’obiettivo di incentivare la lettura tra i più giovani.

A ciascun partecipante è stata consegnata una “Biblio card”, una tessera personale contenente le generalità dello studente e utilizzata per registrare le date di ritiro e di restituzione dei libri presi in prestito dalla biblioteca comunale. Al termine dell’iniziativa, previsto per il 30 giugno, saranno selezionati i dodici studenti che avranno letto il maggior numero di libri: otto della scuola primaria e quattro della scuola secondaria di primo grado. Questi riceveranno un riconoscimento ufficiale da parte dell’Amministrazione Comunale con il titolo di migliori lettori del Comune di Brolo.

L’Assessore Cono Condipodero ha dichiarato: “Credo sia molto importante promuovere la lettura, far comprendere il valore della lettura e l’importanza di leggere per l’immaginazione e lo sviluppo cognitivo, far scoprire ai ragazzi l’emozione di sfogliare un libro”. Ha inoltre espresso gratitudine verso “il dirigente scolastico dott. Giacomo Arena, il corpo docente, le famiglie e le istituzioni culturali territoriali per aver aderito alla proposta con interesse ed entusiasmo”.

L’Assessore ha infine sottolineato l’intenzione di rendere sempre più accessibile la nuova biblioteca comunale situata in via Quasimodo, arricchendola costantemente di nuovi volumi e servizi a sostegno della crescita formativa degli studenti.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁