Capo d’Orlando celebra i 105 anni dell’Appuntato Mazzone

A Capo d’Orlando, Antonino Mazzone, Appuntato dei Carabinieri in congedo, ha festeggiato il suo 105° compleanno insieme ai familiari e a una rappresentanza dell’Arma. Nato nel 1921, il veterano ha ricevuto la visita dei militari del Comando Provinciale di Messina, che hanno voluto condividere con lui la ricorrenza.

Alla cerimonia hanno partecipato il Tenente Colonnello Marco Vatore, in rappresentanza del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina, il Maggiore Maurizio Blasa, Comandante della Compagnia di Sant’Agata di Militello, e alcuni militari della Stazione di Capo d’Orlando.

Durante l’incontro, Mazzone ha ricevuto una torta decorata con l’emblema dell’Arma e una lucerna in vetro, inviata personalmente dal Comandante Generale dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, accompagnata da una lettera di auguri.

Visibilmente commosso, l’Appuntato in congedo ha ripercorso alcuni episodi della propria carriera, ricordando con lucidità e simpatia gli anni trascorsi in servizio. Particolare spazio è stato dedicato al periodo vissuto a Palermo, dove ha prestato servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria del Tribunale, facendo parte anche del pool del giudice Rocco Chinnici.

Nel corso della visita, il Tenente Colonnello Vatore ha sottolineato il valore della testimonianza di Mazzone, definendolo un custode della memoria storica e dei valori istituzionali dell’Arma. La sua lunga esperienza professionale e personale rappresenta, secondo l’ufficiale, un riferimento per le nuove generazioni di Carabinieri.

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