Pergusa, come si diventa piloti, corso gratuito di Francesco La Mazza

La passione per il motorsport spiegata ai più giovani da Francesco La Mazza.

Il prossimo 19 maggio, presso l’Autodromo di Pergusa (En), si terrà un corso didattico gratuito per le nuove generazioni, con l’intento di trasmettere la passione per il motorsport ai giovani appassionati. L’evento sarà tenuto da Francesco La Mazza, un pilota siciliano con oltre vent’anni di esperienza nelle competizioni di Gran Turismo, nazionali e internazionali.

Il corso, che avrà luogo nell’Hospitality Paddock dell’Autodromo, è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione culturale “Sopra la Panca” e gode del patrocinio dell’Ars – Assemblea Regionale Siciliana. L’Associazione culturale, attiva dal 1999, si occupa di promuovere eventi e iniziative nel campo della cultura, dello spettacolo e dello sport.

Francesco La Mazza ha gareggiato su diverse vetture nel corso della sua carriera, tra cui Ferrari, Lamborghini, Maserati e Porsche. Tra i suoi risultati più prestigiosi, si annoverano le vittorie al Mugello nel 2007 e a Misano nel 2009, i piazzamenti nel campionato GT nazionale e il terzo posto nella classifica generale nel 2007. Inoltre, ha ottenuto due podi nella 6 ore di Vallelunga, il titolo di vicecampione italiano nella GT Cup nel 2017 e un podio nella scorsa stagione del Campionato italiano GT Endurance.

L’obiettivo del corso è di suscitare interesse nelle nuove generazioni nei confronti del patrimonio culturale legato alla storia dello sport e dello stile automobilistico. Si mira a trasmettere l’importanza e il significato delle attività sportive, favorendo lo sviluppo sociale a ogni livello.

Durante l’incontro, saranno trattate diverse tematiche per avvicinare i giovani appassionati al mondo del motorsport. Si parlerà di come diventare piloti, delle licenze necessarie, dei campionati monomarca propedeutici, degli sponsor, delle relazioni pubbliche, degli eventi e dei social media.

Per partecipare all’evento, è necessaria una prenotazione, che dovrà essere inviata via email all’indirizzo comesidiventapiloti@gmail.com entro e non oltre il 17 maggio 2023. L’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento posti.

