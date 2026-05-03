ATM Messina: “Pubblicità elettorale sugli autobus è consentita”
L’ATM S.p.A. interviene in merito alle informazioni diffuse sui social riguardanti la presenza di messaggi elettorali sugli autobus del servizio pubblico. In una comunicazione ufficiale, l’azienda chiarisce il quadro normativo di riferimento, specificando che la legislazione vigente prevede la possibilità di utilizzare forme di propaganda figurativa su mezzi mobili.
La società evidenzia che tale tipologia di comunicazione rientra tra le modalità consentite dalla normativa, respingendo implicitamente eventuali interpretazioni difformi emerse nel dibattito online. La precisazione arriva a seguito della circolazione di contenuti e commenti che hanno sollevato dubbi sull’ammissibilità della pubblicità elettorale sui veicoli destinati al trasporto pubblico.
Nel documento diffuso, l’azienda sottolinea inoltre la propria posizione rispetto al contesto generale della vicenda, rimarcando la volontà di non essere coinvolta in polemiche o utilizzi strumentali. A tal proposito, viene esplicitato che l’ente intende mantenere un ruolo neutrale rispetto alle dinamiche politiche, limitandosi all’applicazione delle disposizioni vigenti.
“L’Azienda Trasporti intende rimanere fuori da ogni tipo di strumentalizzazione”, si legge nella nota, che ribadisce l’orientamento della società nel gestire le attività nel rispetto delle norme e delle competenze attribuite.
👁 Articolo letto 208 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.