Pastore 24enne arrestato per Incendio Boschivo a Ciminna

I Carabinieri della Stazione di Ciminna, nel palermitano, hanno posto sotto custodia un giovane pastore del luogo, 24enne, per il reato di “Incendio Boschivo”. Durante un servizio di sorveglianza del territorio, è stato notato del fumo che si sollevava da un’area collinare. Utilizzando attrezzature di osservazione, i militari hanno individuato il sospetto, un pastore del luogo, muoversi e appiccare il fuoco in più punti, causando l’incendio di una vasta area di macchia mediterranea, stimata in oltre 15.000 mq.

Le fiamme sono state domate dalla Protezione Civile, e grazie all’intervento celere dei Carabinieri, il presunto responsabile è stato identificato e arrestato. L’arrestato, qualora fosse condannato, rischia una pena detentiva fino a 15 anni.

