Azzeramento della Giunta di Brolo, le motivazioni del sindaco Laccoto

Il sindaco di Brolo, Giuseppe Laccoto, ha illustrato le ragioni che hanno portato all’azzeramento della Giunta comunale e alla successiva nomina del nuovo esecutivo. In una comunicazione rivolta alla cittadinanza, il primo cittadino ha definito la scelta come “ponderata e complessa”, maturata nell’ambito delle responsabilità istituzionali connesse al mandato ricevuto nel 2024, sostenuto dall’80 per cento degli elettori. Un risultato che, ha precisato, “impegna l’intero gruppo amministrativo e non il singolo”.

Laccoto ha richiamato le origini civiche dell’amministrazione, nata senza riferimenti partitici e fondata su un progetto costruito attorno alla comunità locale. Secondo il sindaco, la fiducia accordata dai cittadini si basa su valori di collaborazione, competenza e lavoro condiviso, ai quali l’esecutivo è tenuto a rimanere fedele.

Nel corso dell’ultimo anno, ha spiegato, sono stati più volte sollecitati confronto e dialogo all’interno della maggioranza. Se da un lato i consiglieri hanno mostrato disponibilità, dall’altro “alcuni comportamenti individuali” si sarebbero discostati dal metodo collegiale, compromettendo la necessaria coesione. “Un’amministrazione può operare solo come squadra”, ha affermato, ribadendo che lealtà e correttezza rappresentano presupposti essenziali dell’azione amministrativa.

Il sindaco ha quindi rivendicato il dovere di intervenire quando tali equilibri vengono meno, nell’interesse esclusivo della comunità. Ha inoltre precisato di non voler alimentare polemiche personali, sottolineando che “a parlare sono i fatti”.

Infine, Laccoto ha ringraziato i componenti uscenti e ha rivolto gli auguri di buon lavoro al nuovo assetto della Giunta, composta dal vicesindaco Carmelo Ziino e dagli assessori Tina Fioravanti, Cono Condipodero, Amedeo Arasi e Linda Piscioneri, ringraziando anche i consiglieri di maggioranza per il sostegno manifestato nella fase di transizione.

La comunicazione in versione integrale del sindaco Laccoto.

Cari concittadini Brolesi,

in considerazione dell’azzeramento della Giunta comunale e della successiva nomina dei nuovi assessori, ritengo doveroso condividere con voi le motivazioni che mi hanno portato a questa scelta.

Una decisione meditata a lungo, complessa e personalmente sofferta, che non nasce all’improvviso né per logiche personali o strategie politiche, ma dal senso di responsabilità istituzionale che mi lega alla nostra comunità e al mandato ricevuto nel 2024 con un larghissimo suffragio, pari all’80% dei consensi. Un simile risultato premia e responsabilizza l’intero gruppo piuttosto che l’apporto di un singolo candidato.

Questa amministrazione è nata da un progetto civico, costruito per Brolo e su Brolo. Non da sigle o appartenenze di partito, ma da un gruppo di persone unite dal comune obiettivo di servire il paese con impegno, competenza e spirito di squadra. È su questi valori che voi cittadini ci avete dato fiducia, e a questi valori abbiamo il dovere di restare fedeli.

Nel corso dell’ultimo anno ho più volte invitato tutti alla necessità di un dialogo leale e costruttivo, convinto che solo il lavoro di squadra, fondato su collaborazione e rispetto dei ruoli, possa garantire un’amministrazione efficace e coerente. I consiglieri di maggioranza hanno risposto con disponibilità e senso di responsabilità, condividendo metodo e obiettivi. Qualcuno, però, ha scelto percorsi individuali non in linea con lo spirito di squadra e con il metodo di lavoro condiviso, allontanandosi dal principio di coesione che deve guidare chi amministra una comunità.

Un’amministrazione funziona solo se è squadra: se si lavora insieme, con coerenza, dialogo e rispetto reciproco. Non può funzionare se vengono meno la lealtà e la correttezza, pilastri del patto civico che abbiamo stretto con i cittadini. Quando questo equilibrio si rompe, chi guida la comunità ha il dovere di intervenire, nell’interesse esclusivo di Brolo.

La coesione dell’esecutivo non è un dettaglio politico, ma una condizione indispensabile per amministrare con serenità ed efficacia, affrontare le sfide quotidiane e portare avanti i progetti strategici per il nostro paese.

A proposito di lealtà: rivendico e ho il dovere di pretendere quella verso i cittadini brolesi, verso il mandato ricevuto e nei confronti del progetto amministrativo scelto insieme a voi. Allo stesso modo, rivendico la lealtà che non deve mai mancare nei confronti del sindaco, di tutti i componenti della giunta e dell’intero gruppo di maggioranza.

Come sapete, non è nel mio stile rispondere a offese o insulti personali e non mi farò certo trascinare sul piano della sterile polemica. Come sempre, per me e per la mia amministrazione parlano i fatti.

Ringrazio chi c’è stato per il contributo che ha dato e auguro buon lavoro a Linda Piscioneri, nuovo membro della Giunta, e agli altri componenti dell’esecutivo, il vicesindaco Carmelo Ziino e gli assessori Tina Fioravanti, Cono Condipodero e Amedeo Arasi che sono certo proseguiranno a lavorare con dedizione e spirito di squadra per il bene della comunità.

Voglio infine ringraziare pubblicamente tutti i consiglieri comunali di maggioranza per il sostegno e la vicinanza dimostrati in una fase delicata ma necessaria, segno di un gruppo coeso e consapevole della responsabilità affidataci dai cittadini.

Si apre adesso una stagione nuova, improntata all’unità, all’armonia e alla piena condivisione degli obiettivi amministrativi, per dare ancora più slancio al percorso di crescita e sviluppo della nostra Brolo.

L’obiettivo resta uno solo: governare con serietà, coerenza e responsabilità, nel rispetto della fiducia che voi cittadini ci avete accordato.

Giuseppe Laccoto

Sindaco di Brolo

