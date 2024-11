Prepararsi alla nascita, il corso preparto al Policlinico di Messina

Parte il 28 novembre 2024 la nuova edizione del corso di accompagnamento alla nascita organizzato dall’UOC di Ostetricia e Ginecologia dell’AOU G. Martino di Messina. Questo percorso, giunto alla terza edizione, si articola in sette incontri rivolti a tutte le future mamme interessate. L’accesso richiede un’impegnativa del medico curante con codice 9337 per il training prenatale. Per informazioni, è possibile contattare l’ambulatorio prenotazioni al numero 090-2213569, attivo ogni pomeriggio dalle 14 alle 19, oppure scrivere all’indirizzo email ostetricia.ginecologia@polime.it.

Il primo appuntamento, introduttivo, si terrà giovedì, mentre i successivi incontri sono programmati il sabato mattina dalle 11 alle 13 presso l’aula situata al primo piano del Padiglione NI.

Il corso affronta numerosi argomenti mirati a preparare le partecipanti alla nascita: la fisiologia del travaglio e del parto, le vaccinazioni in gravidanza, il controllo del dolore durante il travaglio, le tecniche di respirazione, le posizioni antalgiche e le modificazioni dell’umore in gravidanza e nel post-partum. Tra gli altri temi trattati vi sono la partoanalgesia, la cura del neonato, il puerperio, l’allattamento al seno e la preparazione del perineo. Una novità di quest’anno è l’integrazione di un progetto di prevenzione curato dalla Polizia Stradale di Messina.

L’AOU G. Martino offre inoltre un servizio H24 di partoanalgesia, garantito da un team di anestesisti dedicato, che accompagna le pazienti durante il parto. La possibilità di usufruire di questa opzione analgesica viene discussa già nella fase di preospedalizzazione, dove si eseguono anche gli esami necessari, inclusa la visita anestesiologica.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁