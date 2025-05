Finto carabiniere catanese tenta di truffare anziana a Sant’Agata

Il primo maggio, i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello hanno arrestato un 48enne catanese, noto alle forze dell’ordine, accusato di truffa aggravata. L’uomo aveva contattato telefonicamente un’anziana residente a Sant’Agata di Militello, spacciandosi per un carabiniere. Durante la conversazione, aveva informato la donna di un presunto incidente causato dalla figlia, chiedendo una somma di denaro per risolvere la situazione. Avrebbe inoltre riferito che un avvocato sarebbe passato a riscuotere il denaro.

Quando la vittima ha consegnato la cifra, i Carabinieri sono intervenuti prontamente, grazie a una segnalazione al numero di emergenza 112. I militari hanno intercettato e fermato l’uomo nei pressi dell’abitazione della vittima, trovando con sé la somma di 5.000 euro, che era stata appena ricevuta. L’uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, mentre il denaro è stato restituito alla vittima.

L’operazione rientra nelle attività di contrasto alle truffe agli anziani portate avanti dal Comando Provinciale Carabinieri di Messina. Dal 2024, i Carabinieri hanno arrestato 14 persone grazie a indagini mirate e controlli sul territorio. Parallelamente, sono state promosse campagne informative rivolte agli anziani, con incontri nelle parrocchie e centri anziani, per sensibilizzare le potenziali vittime sui pericoli delle truffe.

I Carabinieri ricordano che le Forze di Polizia non richiedono mai denaro o oggetti di valore in cambio di cauzioni o altri pagamenti. In caso di tentativi di truffa, è fondamentale contattare immediatamente il 112, per permettere un intervento rapido e l’identificazione dei responsabili.

