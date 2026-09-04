Acireale, don Dario nominato direttore della Caritas Diocesana

Il vescovo di Acireale, Mons. Antonino Raspanti, ha nominato don Dario Impellizzeri nuovo direttore della Caritas Diocesana, affidandogli il coordinamento delle attività rivolte alle persone in condizioni di fragilità presenti nel territorio della diocesi.

Il sacerdote, 27 anni, è nato a Catania il 19 febbraio 1999 ed è originario della Parrocchia “San Filippo d’Agira” di Aci San Filippo. Nel 2017 ha conseguito la maturità classica al Liceo “Gulli e Pennisi” di Acireale, avviando nello stesso anno il percorso di formazione nella comunità del Propedeutico. Il 10 settembre 2018 è entrato nel Seminario Vescovile di Acireale.

Dal 2018 al 2023 ha frequentato gli studi filosofico-teologici presso lo Studio Teologico “San Paolo” di Catania. Tra ottobre 2023 e luglio 2024 ha svolto un’esperienza pastorale e di servizio alla “Missione Speranza e Carità” di Palermo, fondata da fratel Biagio Conte, operando a contatto con situazioni di marginalità e nell’ambito dell’accoglienza.

Ordinato sacerdote il 15 ottobre 2024, don Dario svolge anche l’incarico di vicario parrocchiale nelle comunità “S. Giovanni Battista” e “Madonna della Buona Nuova” di Aci Trezza.

«La Caritas diocesana – afferma don Dario – non deve essere intesa come un mero ente assistenziale, ma come il cuore pulsante della carità di una Chiesa che si fa vicina». Tra gli obiettivi indicati figurano ascolto, prossimità, formazione, coinvolgimento dei giovani, lavoro di rete, dignità e reinserimento.

Mons. Raspanti ha inoltre ringraziato il direttore uscente don Orazio Tornabene per il servizio svolto alla Chiesa acese, formulando gli auguri al nuovo direttore per l’incarico affidatogli.

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