Maltempo in arrivo, interventi preventivi sul litorale jonico a Messina

In previsione di un peggioramento delle condizioni meteorologiche atteso nelle prossime ore, il Comune di Messina ha avviato una serie di interventi straordinari lungo il litorale jonico per ridurre il rischio di danni legati alle mareggiate. Le operazioni, già in corso tra Ponte Schiavo e Mili, riguardano i tratti di costa ritenuti maggiormente esposti all’impatto del moto ondoso e delle precipitazioni intense previste nelle prossime 48 ore.

Mezzi meccanici sono stati impiegati per il ripristino e il rafforzamento delle aree costiere più vulnerabili, con l’obiettivo di garantire una maggiore protezione in vista dell’arrivo del ciclone annunciato. Gli interventi si inseriscono in un quadro più ampio di azioni preventive già programmate o in fase di realizzazione lungo la fascia costiera cittadina.

Sul fronte delle allerte, il sindaco Federico Basile ha chiarito che l’amministrazione resta in attesa delle comunicazioni ufficiali. “Restiamo in attesa del bollettino ufficiale, che sarà diramato domenica pomeriggio, per confermare o meno lo stato di allerta rossa”, ha dichiarato il primo cittadino. Basile ha inoltre precisato che i lavori saranno concentrati “laddove il rischio è maggiore, trattandosi di interventi di mitigazione del rischio”, tenendo conto delle opere già completate, di quelle in corso e di quelle affidate tramite appalto.

Secondo quanto comunicato dal Comune, le attività proseguiranno fino alla giornata di lunedì e rientrano tra le misure di prevenzione e tutela del territorio costiero. Nel frattempo, il Dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per Messina e provincia per la giornata di oggi, 18 gennaio.

👁 Articolo letto 504 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.