Nuova attività di abbigliamento a San Giorgio: inaugurata “NonSoloModa”

di Maria Cristina Miragliotta – È stato inaugurato nella serata di ieri a San Giorgio di Gioiosa Marea il nuovo punto vendita “NonSoloModa”, attività commerciale guidata da Maria Grazia Di Luciano e dedicata all’abbigliamento e agli accessori per uomo e donna. Il negozio si trova in via Lazio 14, nei pressi del supermercato Conad, e rappresenta la riapertura di uno storico esercizio già presente sul territorio da circa ventisei anni.

Durante l’inaugurazione, la titolare ha illustrato le motivazioni che l’hanno spinta a intraprendere questa nuova esperienza imprenditoriale. “Sono felicissima di avere iniziato questo nuovo percorso”, ha dichiarato Maria Grazia Di Luciano, spiegando di avere deciso di rilanciare l’attività anche grazie al sostegno del marito, che l’avrebbe incoraggiata a trasformare la propria passione in un progetto lavorativo concreto.

L’obiettivo dichiarato è quello di offrire un punto di riferimento per l’abbigliamento nella località balneare di San Giorgio, proponendo capi destinati a differenti fasce d’età e occasioni d’uso. La titolare ha spiegato che il negozio si rivolge sia alle ragazze più giovani, interessate a uno stile casual e moderno, sia a una clientela adulta alla ricerca di abiti più eleganti o comodi, adatti anche a cerimonie come battesimi e comunioni.

L’offerta comprende inoltre articoli per uomo e ragazzi, con una selezione di capi sportivi e casual di diversi marchi. Tra i prodotti presenti figurano maglie sportive, completini e polo pensate per differenti esigenze di vestibilità. “Cerco di accontentare un po’ tutti”, ha affermato la titolare, sottolineando come il negozio sia attualmente l’unica attività di abbigliamento presente nella zona.

Particolare attenzione è stata riservata anche al contesto turistico di San Giorgio di Gioiosa Marea. Secondo quanto spiegato da Di Luciano, il negozio intende rispondere non solo alle esigenze dei residenti, ma anche a quelle dei visitatori che soggiornano nella località durante la stagione estiva. “Ho pensato pure ai turisti, ma soprattutto agli abitanti del posto”, ha dichiarato, evidenziando la volontà di offrire un servizio utile a chi desidera acquistare rapidamente un capo d’abbigliamento, un accessorio o un regalo senza doversi spostare nei centri vicini.

Accanto ai capi d’abbigliamento, il negozio propone anche una selezione di accessori tra cui borse, zainetti, foulard, collane e piccoli articoli di pelletteria. La titolare ha spiegato che l’assortimento potrà essere ampliato e modificato nel tempo anche in base alle richieste della clientela.

All’inaugurazione era presente anche il sindaco di Gioiosa Marea, Giusi La Galia, che ha rivolto un messaggio di augurio alla nuova imprenditrice. “Siamo contenti di inaugurare una nuova attività qui a San Giorgio di Gioiosa Marea”, ha dichiarato il primo cittadino, definendo il negozio “una bella iniziativa imprenditoriale portata avanti da una giovanissima ragazza”. Il sindaco ha inoltre espresso l’auspicio che l’apertura possa rappresentare “un punto di partenza per tante altre belle cose” per il territorio e per la comunità locale.

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