Meteo Sicilia, WeekEnd verso il miglioramento dopo le piogge

Il fine settimana in Sicilia sarà caratterizzato da un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche dopo l’instabilità registrata nelle ultime ore. Per la giornata di sabato è previsto l’allontanamento della circolazione depressionaria che nelle prime ore continuerà a determinare annuvolamenti diffusi e deboli precipitazioni su gran parte dell’Isola.

Secondo le previsioni, i settori tirrenici, ionici e meridionali, così come le aree interne e appenniniche, saranno interessati al mattino da cieli molto nuvolosi accompagnati da piogge di debole intensità. Dal pomeriggio è atteso un progressivo miglioramento con ampie schiarite e condizioni di cielo poco nuvoloso. I venti soffieranno moderati dai quadranti nord-occidentali, mentre lo zero termico si manterrà intorno ai 3.300 metri. Il Basso Tirreno si presenterà molto mosso, con Canale di Sicilia e Mare di Sicilia compresi tra poco mosso e molto mosso.

Per domenica è previsto il consolidamento di un campo di alta pressione che garantirà condizioni di stabilità atmosferica sull’intera regione. Sul litorale tirrenico e nelle aree appenniniche il tempo si presenterà variabile, con schiarite più ampie durante il pomeriggio. Sui versanti ionici e meridionali, così come nelle zone interne, i cieli saranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, fatta eccezione per qualche addensamento serale nelle aree interne.

I venti saranno deboli, inizialmente nord-occidentali e successivamente in rotazione dai quadranti settentrionali. Lo zero termico è previsto intorno ai 3.600 metri. I mari resteranno mossi, con il Basso Tirreno e il Canale di Sicilia in attenuazione da molto mossi a mossi. – Fonte 3Bmeteo.

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