Nasce la Consulta degli Utenti per la Salute Mentale a Messina

È stata formalmente istituita, su delibera aziendale proposta dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, la Consulta degli Utenti e dei Familiari per la Salute Mentale del DSM dell’ASP di Messina. L’organo nasce a seguito dell’incontro pubblico tenutosi ad aprile, promosso dall’onorevole Antonio De Luca (M5S), durante il quale sono state affrontate le criticità e le potenzialità del sistema di cura psichica nel territorio messinese, nell’ambito del monitoraggio sul Budget di salute in tutte le nove ASP siciliane. All’iniziativa hanno preso parte utenti, familiari, operatori sanitari e rappresentanti istituzionali, che hanno contribuito a definire la struttura partecipativa.

«La costituzione della Consulta rappresenta un traguardo importante e allo stesso tempo un punto di partenza. Restituire voce a chi vive direttamente l’esperienza della sofferenza psichica e ai loro familiari significa costruire una sanità più vicina alle persone, più giusta e più equa. L’ascolto e la partecipazione devono diventare parte integrante dei percorsi di cura», ha dichiarato l’onorevole De Luca.

L’organismo avrà il compito di mantenere un dialogo continuo con il Dipartimento di Salute Mentale, gli utenti e i loro congiunti, al fine di offrire proposte utili alla programmazione e al perfezionamento dei servizi, nel rispetto dei principi di trasparenza, inclusione e centralità del paziente.

«Ringrazio Pippo Rao, Direttore del DSM, il Direttore Generale Giuseppe Cuccì e l’intero management dell’ASP di Messina, per aver dato seguito con tempestività e concretezza a un impegno condiviso. Continuerò a seguire con attenzione questo percorso, che ritengo fondamentale per rafforzare i diritti delle persone con disagio psichico e per costruire una rete territoriale sempre più forte e solidale», ha concluso il deputato messinese.

