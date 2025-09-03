📽 “Al di là delle nuvole”, Giusy D’Arrigo racconta il fratello Angelo

di Maria Cristina Miragliotta – Nell’aula consiliare di Gioiosa Marea si è svolta la presentazione del libro “Al di là delle nuvole – Sulle ali del mio Angelo” di Giusy D’Arrigo, edito da Armando Curcio Editore. L’evento è stato aperto dai saluti istituzionali del sindaco Giusy La Galia e ha visto la partecipazione della dottoressa Mariella De Florio, che ha dialogato con l’autrice.

Il libro rappresenta un omaggio al fratello dell’autrice, Angelo D’Arrigo, campione mondiale di volo libero, ricordato come uomo capace di trasformare la sua passione in simbolo di libertà, rispetto per la natura e coraggio. Attraverso le pagine, Giusy D’Arrigo restituisce voce e memoria a un protagonista di imprese che hanno segnato la storia del volo: dal sorvolo dell’Everest alle traversate del Sahara e della Siberia, fino alle avventure che lo hanno visto accompagnare uno stormo di gru nel loro viaggio migratorio.

Particolare rilievo ha assunto, nel corso della presentazione, il legame con Gioiosa Marea. La baia di Calavà, infatti, rappresenta il luogo in cui Angelo D’Arrigo aveva iniziato le sue esperienze di volo con il deltaplano, trasformando quel tratto di cielo tirrenico nella sua palestra di vita e libertà.

Giusy D’Arrigo, nata a Parigi nel 1970, si è formata artisticamente tra la capitale francese e Roma. Pittrice e scultrice, ha esposto le sue opere in gallerie nazionali e internazionali, ampliando la propria attività anche all’Art Design e all’arte funzionale. Ha dedicato mostre ed eventi al fratello Angelo, scomparso nel 2006, e ha promosso iniziative culturali e televisive legate all’ecosostenibilità, diffondendo messaggi di impegno sociale soprattutto tra le nuove generazioni.

