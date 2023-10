Isole minori in crisi, trasporti bloccati mancano benzina e viveri

Le Isole minori della Sicilia si trovano in una situazione critica, con la mancanza di trasporti, benzina e viveri. Anche gli ospedali sono a rischio, mentre si cerca una soluzione dopo il repentino ritiro della Caronte & Tourist dai servizi di collegamento. L’assessore Aricò ha annunciato l’ipotesi di corse speciali con la nave dei rifiuti.

La Regione, i prefetti di Trapani, Palermo e Messina, l’armatore della Caronte & Tourist e i sindaci delle isole minori siciliane stanno lavorando freneticamente per trovare una soluzione immediata a questa emergenza. La compagnia di navigazione messinese ha recentemente ritirato i suoi servizi, gettando nell’incertezza gli abitanti delle isole.

Gli incontri svoltisi alla Regione hanno visto la partecipazione dell’assessore ai Trasporti, Alessandro Aricò, e dei principali attori coinvolti in questa vicenda. I problemi sono palesi, a partire dalla carenza di carburante, con distributori ormai a secco, che sta mettendo a rischio il funzionamento degli ospedali e delle farmacie. La situazione è particolarmente critica su alcune isole come Lipari, Salina e Malfa, dove le bombole di ossigeno potrebbero esaurirsi a breve.

Il sindaco di Pantelleria, Fabrizio D’Ancona, ha lanciato l’allarme: “Non possiamo rimanere senza luce, gas e bombole di ossigeno per i malati. È una questione di vita o di morte”. Le centrali elettriche delle isole minori sono anch’esse a rischio.

La Caronte & Tourist ha citato come causa del ritiro la situazione delle tre navi e dei fondi sequestrati. L’assessore Aricò ha dichiarato che si stanno valutando diverse soluzioni, tra cui corse speciali con la nave dedicata ai rifiuti per fornire benzina e bombole di ossigeno in emergenza.

Tuttavia, i sindaci rimangono critici sulle soluzioni proposte e ribadiscono la gravità della situazione. Si attende una riunione futura con Caronte & Tourist, ma l’incertezza continua a gravare sulle isole minori e sulla vita dei loro abitanti.

