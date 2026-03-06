Centrosinistra, Faraone: «Ritirata la candidatura di Dafne Musolino»

La proposta di candidatura della senatrice Dafne Musolino per il centrosinistra non è più in campo. A comunicarlo è il vicepresidente di Italia Viva, Davide Faraone, che ha annunciato il ritiro della disponibilità inizialmente avanzata dal suo partito.

Secondo quanto riferito da Faraone, Italia Viva aveva messo a disposizione della coalizione progressista una figura ritenuta di rilievo istituzionale, chiedendo alla parlamentare un impegno diretto per la città. La proposta era stata presentata come un’opzione capace di sostenere una competizione elettorale con prospettive concrete.

“Avevamo offerto alla coalizione di centrosinistra la disponibilità di una candidatura autorevole come quella della senatrice Dafne Musolino, alla quale avevamo chiesto un impegno straordinario per la sua città”, ha dichiarato Faraone. Il vicepresidente di Italia Viva ha aggiunto che, a suo avviso, si trattava della candidatura più adeguata non soltanto per prendere parte alla competizione elettorale, ma per affrontarla con l’obiettivo di ottenere un risultato significativo.

Nel corso delle ultime settimane, tuttavia, la proposta non ha trovato una definizione condivisa all’interno della coalizione. Faraone ha evidenziato come il confronto politico si sia protratto senza esiti concreti, sottolineando che il dibattito si sarebbe svolto prevalentemente all’interno delle strutture di partito piuttosto che in un confronto pubblico con la città.

“Purtroppo tanti giorni sono passati invano: invece di discutere con la città si è discusso nelle sedi chiuse di partito”, ha affermato.

Alla luce di questa situazione, Italia Viva ha deciso di ritirare la disponibilità della senatrice Musolino. “Con grande dispiacere comunico che la candidatura di Dafne non è più sul tavolo”, ha concluso Faraone, annunciando che nelle prossime ore il partito convocherà una riunione per valutare le iniziative politiche da intraprendere.

