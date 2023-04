Nove milioni di euro dalla Regione per gli alunni disabili

La Regione Siciliana ha stanziato nove milioni di euro per i servizi di assistenza, autonomia, comunicazione, trasporto, convitto e semi-convitto agli alunni con disabilità delle scuole superiori di secondo grado della regione. L’annuncio arriva dall’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali, che ha deciso di garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni offerte ai giovani con disabilità.

Questi fondi aggiuntivi permetteranno di scongiurare l’interruzione dei servizi pubblici essenziali che sono fondamentali per migliorare la qualità della vita degli studenti disabili e favorirne l’integrazione nel contesto scolastico. Il loro obiettivo è quello di garantire il sostegno necessario a questi ragazzi per permettere loro di studiare e di apprendere in un ambiente inclusivo.

L’intero importo stanziato dalla Regione sarà erogato alle Città metropolitane e ai Liberi consorzi comunali che avevano richiesto un’integrazione delle risorse a disposizione per garantire la conclusione dell’anno scolastico. L’assegnazione delle risorse avverrà sulla base del numero degli alunni disabili assistiti, in modo da garantire una distribuzione equa e mirata ai reali bisogni delle diverse comunità.

La decisione della Regione Siciliana è stata accolta con favore da molte associazioni che si occupano di disabilità, che hanno sottolineato l’importanza di garantire l’accesso alle opportunità di studio a tutti i giovani, indipendentemente dalle loro condizioni fisiche o psicologiche. Inoltre, l’investimento nella formazione degli studenti disabili rappresenta un modo efficace per combattere la discriminazione e per favorire la costruzione di una società più inclusiva e solidale.

Questo articolo è stato letto 32 volte

© Riproduzione riservata.