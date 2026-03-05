Diritto alla sicurezza, incontro con Musumeci all’Università di Messina

Un confronto dedicato al tema della sicurezza e al ruolo della protezione civile ha registrato una significativa partecipazione nell’Aula Magna 1 del Dipartimento di Economia dell’Università di Messina. All’incontro, intitolato “Diritto alla sicurezza e Protezione civile”, ha preso parte il senatore Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare.

All’iniziativa sono intervenuti la rettrice Giovanna Spatari, il direttore del Dipartimento di Economia Gustavo Barresi, il docente dell’Università di Messina Pierangero Grimaudo, l’architetto Michele Palamara per l’Ordine degli Architetti di Messina, l’avvocato Paolo Vermiglio, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Messina, e l’ingegnere Nicoletta Brillante in rappresentanza dell’Ordine degli Ingegneri di Messina.

Aprendo i lavori, la rettrice Spatari ha sottolineato l’importanza di occasioni di confronto tra studenti e rappresentanti delle istituzioni. “Siamo lieti di ospitare il ministro Musumeci davanti a una platea numerosa di studenti. Riteniamo fondamentali momenti di dialogo con personalità politiche e istituzionali che contribuiscano allo sviluppo di uno spirito critico e alla crescita di un campus universitario moderno”. La rettrice ha ricordato inoltre che il diritto alla sicurezza trova fondamento nei principi costituzionali, citando come esempio recente il ciclone Harry che ha colpito il territorio messinese. “L’assenza di vittime, nonostante i danni materiali, dimostra l’efficacia del sistema di gestione delle emergenze, ma rappresenta anche un richiamo alla necessità di rafforzare la cultura della protezione civile”.

Il direttore Barresi ha evidenziato il ruolo dell’università nella diffusione di competenze e formazione sul tema della prevenzione. “Investire nella cultura della protezione civile significa rafforzare la resilienza del territorio e preparare i cittadini ad affrontare eventi ad alto rischio”.

Nel suo intervento, il ministro Musumeci ha collegato il concetto di sicurezza al diritto alla vita. “Non esiste diritto senza dovere. La sicurezza non può essere soltanto richiesta o consumata, ma deve essere anche prodotta”. Il ministro ha richiamato l’importanza di comportamenti responsabili da parte dei cittadini, sottolineando che “se viene diramata un’allerta rossa e qualcuno decide comunque di uscire senza necessità, compie un grave errore”. Secondo Musumeci, diffondere buone pratiche e promuovere la cultura della prevenzione rappresenta un elemento essenziale per ridurre i rischi e rafforzare la sicurezza collettiva.

