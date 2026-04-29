Aggressione al Papardo, fermato un 46enne messinese

Un uomo di 46 anni, residente a Messina, è stato arrestato dalla Polizia di Stato presso l’Ospedale Papardo con l’accusa di danneggiamento, resistenza e lesioni personali gravi ai danni di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.

L’episodio si è verificato nella giornata di ieri all’interno della struttura sanitaria, dove l’uomo era giunto a bordo di un’ambulanza. Secondo quanto ricostruito, poco dopo l’arrivo avrebbe manifestato un comportamento improvvisamente aggressivo, provocando danni ai locali e aggredendo una guardia giurata in servizio.

L’intervento è stato gestito dagli agenti in servizio presso il posto di polizia interno all’ospedale, con il supporto delle Volanti intervenute sul posto. Gli operatori sono riusciti a contenere la situazione, evitando ulteriori conseguenze e riportando la calma nell’area interessata.

Il 46enne è stato bloccato e arrestato in flagranza di reato. A seguito delle procedure di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, misura disposta in attesa del giudizio con rito direttissimo, previsto per la giornata odierna.

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