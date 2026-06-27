Asp Messina, PNES piattaforma digitale contro la povertà sanitaria

L’Asp di Messina ha sviluppato una nuova piattaforma digitale destinata al Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES), nell’ambito della linea dedicata al contrasto della povertà sanitaria. Il sistema è stato progettato per assicurare una gestione integrata, sicura e completamente tracciabile dei percorsi assistenziali rivolti alle persone in condizioni di maggiore fragilità sociale, economica o sanitaria.

La soluzione informatica, realizzata interamente dal Servizio Sistemi Informatici Aziendali (S.I.A.) diretto dall’ingegnere Antonino Longo Minnolo, sostituisce la documentazione cartacea con un fascicolo sanitario digitale condiviso tra i professionisti coinvolti nell’assistenza. Il progetto è stato sviluppato internamente all’azienda sanitaria, con l’obiettivo di adattarsi alle necessità del territorio e degli ambulatori dedicati alle fasce più vulnerabili della popolazione.

“Con la piattaforma abbiamo voluto dimostrare che è possibile fare innovazione valorizzando le competenze presenti all’interno dell’azienda. La tecnologia rappresenta uno strumento per individuare meglio le fragilità, favorire l’equità e sostenere il lavoro degli operatori”, ha dichiarato Longo Minnolo.

Il sistema prevede accessi differenziati in base al ruolo ricoperto da medici, infermieri, personale amministrativo, farmacie territoriali e figure di coordinamento. Ogni utente dispone di un cruscotto operativo che consente di registrare nuovi pazienti, gestire le accettazioni, consultare le cartelle cliniche digitali e monitorare le attività ancora da completare.

Il fascicolo elettronico raccoglie in maniera strutturata dati anagrafici, anamnesi, visite, controlli, follow-up e prescrizioni, comprese quelle destinate alle farmacie convenzionate, che possono visualizzare in tempo reale le richieste e procedere all’erogazione dei farmaci o segnalarne l’eventuale rifiuto con una motivazione.

L’intero percorso assistenziale, dall’accoglienza alla definizione del piano terapeutico, viene così registrato e documentato, con l’obiettivo di ridurre gli adempimenti amministrativi, limitare la duplicazione delle informazioni e garantire un monitoraggio costante dell’efficacia degli interventi.

“La nuova piattaforma rafforza l’impegno dell’Asp di Messina nel garantire un accesso concreto ai servizi sanitari, soprattutto per le persone più fragili. Digitalizzazione, sicurezza dei dati, integrazione tra professionisti e monitoraggio continuo rappresentano strumenti per ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure”, ha affermato la Direzione Strategica composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi e dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta.

👁 Articolo letto 272 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.