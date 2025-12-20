Santa Lucia del Mela, convegno sul rinascimento del Borgo Sacro

Si è svolto nella Chiesa di Santa Maria Annunziata di Santa Lucia del Mela il convegno “Il Rinascimento storico-culturale di Santa Lucia del Mela: il Borgo Sacro dalla Storia alla Comunità: radici per un futuro consapevole”, promosso da C-Eve Srl nell’ambito del progetto “Borgo Sacro di Santa Lucia del Mela”, finanziato con risorse del PNRR, Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi”. L’incontro ha posto l’accento sulla trasmissione della memoria collettiva alle nuove generazioni attraverso strumenti multimediali, sulla valorizzazione della fruizione culturale e sulla costruzione di una rete stabile tra istituzioni, scuole, associazioni e cittadini per la tutela del patrimonio.

Nel corso dei saluti istituzionali, il vicesindaco Angelo Letizia ha sottolineato: “Ci siamo ritrovati come comunità attorno al nostro Borgo Sacro e alle sue radici, con l’impegno di trasformare la memoria in progetto. Il passato è un capitale civico: la nostra responsabilità è farne il motore di un futuro consapevole”. È seguito l’intervento di padre Paolo Impalà, dedicato al rapporto tra la comunità e la sua tradizione religiosa, con particolare riferimento al ruolo storico delle confraternite.

Rosario Basile, presidente della Storia Patria Luciese, ha ripercorso le fasi del Due-Trecento che segnarono l’identità del borgo, soffermandosi sulla nascita della Prelatura nullius e della Cappellania Maggiore. “Non furono solo istituti giuridici, ma elementi che incisero sulla vita sociale, economica e artistica”, ha evidenziato. L’artista Santo Arizzi ha presentato un progetto audiovisivo dedicato alle confraternite luciesi e le installazioni scultoree collocate nel Borgo Sacro, concepite come strumenti di narrazione e recupero della memoria. A completare il quadro, l’intervento di Libero Rappazzo ha illustrato il patrimonio artistico della Concattedrale, richiamando l’esigenza di percorsi di valorizzazione e di una conservazione programmata.

