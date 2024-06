Finto manager degli Emirati Arabi truffa un’amica sui social, denunciato

Un uomo catanese di 47 anni ha ingannato una sua vecchia amica, fingendosi un manager di successo per truffarla con la promessa di procurarle due orologi di lusso introvabili sul mercato a prezzi vantaggiosi. La truffa è stata scoperta dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza “Borgo Ognina”, che lo hanno denunciato all’Autorità giudiziaria per il reato di truffa.

L’uomo, disoccupato, ha rintracciato l’amica sui social e l’ha invitata per un caffè, raccontandole di essere diventato un manager di una nota compagnia aerea con sede negli Emirati Arabi. Ha vantato esperienze come formatore di piloti e nel settore del noleggio di aeroplani. Durante l’incontro, ha spostato la conversazione sugli oggetti di lusso che poteva recuperare all’estero a prezzi vantaggiosi, in particolare cronografi di alta gamma di noti brand svizzeri. Ha convinto l’amica che bastava un semplice bonifico sul suo conto corrente per ottenere gli orologi.

Fidandosi di lui, la donna ha disposto un bonifico di 500 euro per l’acquisto di due orologi. Dopo un mese senza risposte alle sue chiamate e messaggi, ha cercato di contattare il fratello dell’uomo tramite i social media per avere notizie precise. In questo modo, ha scoperto di essere stata truffata.

La donna ha denunciato i fatti al Commissariato di pubblica sicurezza, che ha immediatamente avviato le indagini. Gli agenti sono riusciti a individuare il truffatore, scoprendo che non lavorava per nessuna compagnia aerea e che era disoccupato.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo