Si è concluso con grande successo a Palermo l’evento “Educare alla legalità attraverso lo sport”, organizzato dal Rotary Club Palermo in occasione del centenario della sua fondazione. L’iniziativa ha unito sport, educazione e valori di pace e integrazione, con particolare attenzione al rispetto delle regole e alla lotta contro discriminazioni sociali, economiche, etniche e religiose. L’evento si è svolto sabato 10 maggio, coinvolgendo una vasta partecipazione di atleti, scuole e autorità locali.

La giornata è iniziata nei campetti della scuola elementare Raffaello Lambruschini con la Sfilata della Pace, accompagnata dalla musica di “Imagine”. A dare il via alla manifestazione sono state le atlete della Nazionale femminile over 55 della FIMBA, seguite da bambini delle scuole di pallacanestro, dirigenti e insegnanti. Il torneo di minibasket, in collaborazione con la società Flower, ha visto la partecipazione di sei squadre, con la Junior Academy Alcamo che si è imposta al primo posto, seguita da Flower, Orizzonte, Panormus, Istituto Sant’Anna e Balarm.

Nel pomeriggio, l’attenzione si è spostata al Palazzetto del Cus Palermo per una partita amichevole tra la Nazionale over 55 della FIMBA e la squadra Asd IUS Palermo Basket, composta da magistrati e avvocati. La partita si è svolta in un clima di sportività e amicizia, senza focalizzarsi sul punteggio, ma valorizzando l’importanza dei valori umani e sociali. La manifestazione è stata apprezzata anche dall’assessore comunale allo Sport, Alessandro Anello, che ha espresso i suoi complimenti a tutti i partecipanti.

Rosastella Amoroso, segretaria del Rotary Club Palermo, ha sottolineato l’importanza dell’evento, affermando che “vedere tanti bambini felici e rafforzare in loro i valori dello sport, dell’amicizia, della lealtà e del rispetto delle regole, è stato molto emozionante”. La manifestazione è destinata a crescere, con l’intento di proseguire negli anni futuri e di estendere il progetto.

