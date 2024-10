Inaugurata a Bronte la 33esima edizione della Sagra del Pistacchio DOP

La XXXIII Sagra del Pistacchio Verde di Bronte DOP è stata ufficialmente inaugurata, accompagnata dalle esibizioni della Banda San Biagio e delle majorette. Alla cerimonia del taglio del nastro hanno partecipato diverse autorità locali e regionali. Il sindaco di Bronte, Pino Firrarello, insieme all’assessore agli Eventi, dott.ssa Angelica Prestianni, ha presieduto l’apertura, affiancato dal presidente del Consiglio comunale, dott. Aldo Catania, e da numerosi membri della giunta municipale e del consiglio comunale. Fra i presenti, spiccavano le figure dell’onorevole Giuseppe Castiglione e dell’onorevole Salvo Tomarchio, oltre ai sindaci di Cesarò e Maniace, Katia Ceraldi e Franco Parasiliti. Anche diverse autorità del mondo sindacale, sanitario e della sicurezza hanno preso parte all’evento, tra cui Enza Meli, segretario provinciale della Uil, Mario Zappia, direttore generale dell’ASP di Enna, Giovanni Cavallaro, commissario del Parco dei Nebrodi, e Filippo Buscemi, capo dell’Ispettorato delle Foreste di Catania.

Durante la cerimonia, il sindaco Firrarello ha sottolineato l’importanza della Sagra per la comunità: “È la festa di chi coltiva il pistacchio tutto l’anno, di chi lo lavora e di una cittadina che dal pistacchio trae linfa vitale. È anche la festa per i tanti turisti che ci verranno a trovare”. Il presidente del Consiglio comunale, Aldo Catania, ha aggiunto: “Comincia la grande festa. Un grazie a tutti coloro che hanno lavorato per questo grande appuntamento”.

L’assessore Prestianni, coordinatrice dell’evento, ha comunicato che la Sagra ospita 75 stand, di cui 8 situati in piazza Spedalieri dedicati esclusivamente al pistacchio DOP. “Vale la pena percorrere tutto il Corso Umberto – ha dichiarato – per assaggiare il pistacchio certificato dal Consorzio di tutela”.

L’onorevole Giuseppe Castiglione ha infine lodato il lavoro dei produttori e del Consorzio, sottolineando il crescente apprezzamento del pistacchio di Bronte nei mercati nazionali e internazionali: “Oggi possiamo dire che le scelte politiche adottate hanno premiato”.

