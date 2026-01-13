Sanità, Giambona: “La sanità reale è diversa da quella dei comunicati”

La sanità siciliana continua a presentare criticità strutturali che, secondo l’opposizione, non trovano riscontro nelle comunicazioni istituzionali della Regione. A intervenire è Mario Giambona, vicecapogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, che contesta l’impostazione seguita dal governo regionale sull’attuazione del Pnrr in ambito sanitario.

Secondo Giambona, le dichiarazioni del presidente della Regione Renato Schifani e dell’assessore alla Salute Daniela Faraoni descriverebbero una situazione distante da quella vissuta quotidianamente negli ospedali dell’Isola. “Il governo regionale continua a raccontare una sanità che esiste solo nei comunicati ufficiali, mentre nelle strutture ospedaliere la situazione è sempre più critica”, afferma il deputato dem.

Giambona sottolinea come interventi quali la realizzazione delle case della comunità, la digitalizzazione e l’acquisto di nuove apparecchiature non possano, a suo avviso, compensare le carenze persistenti. “Questi elementi non possono diventare una vetrina per nascondere problemi irrisolti come i pronto soccorso sovraffollati, i DEA insufficienti, la mancanza cronica di posti letto per acuti e post-acuti e un personale sanitario sottoposto a forte pressione”, dichiara.

Nel suo intervento, il vicecapogruppo Pd evidenzia inoltre che il Piano nazionale di ripresa e resilienza avrebbe dovuto rappresentare un’occasione di riforma profonda del sistema sanitario regionale. “Il Pnrr doveva segnare una svolta strutturale, ma si è tradotto in una serie di micro-interventi che non incidono sulle emergenze reali”, osserva.

Infine, Giambona richiama la necessità di un cambio di impostazione. “Servono scelte politiche chiare e investimenti concreti per aumentare i posti nei DEA e i posti letto ospedalieri, accompagnati da una programmazione seria e da una strategia complessiva”, conclude.

