Webuild propone soluzione definitiva alla crisi idrica siciliana

Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata siciliana di Forza Italia, ha espresso il proprio apprezzamento per la proposta avanzata dal Gruppo Webuild alla Regione Siciliana. L’iniziativa prevede la realizzazione di un ampio piano di interventi destinato a risolvere definitivamente il problema della siccità nell’isola, un’emergenza che affligge centinaia di migliaia di siciliani ogni anno, con impatti devastanti sulle attività industriali, agricole e zootecniche.

La proposta di Webuild, interamente finanziata con capitali privati, include la costruzione di impianti di dissalazione già in uso in altre regioni, che attualmente forniscono acqua potabile a circa 20 milioni di persone al giorno. Il Gruppo, con un investimento previsto di circa 900 milioni di euro, si impegna a rendere l’acqua disponibile senza limiti in Sicilia entro due anni, risolvendo così una delle problematiche più gravi per l’isola.

Il progetto si inserisce nel contesto più ampio del Ponte sullo Stretto di Messina, che continua a essere visto come un’opportunità di sviluppo per la Sicilia, capace di attrarre nuovi investimenti e opere infrastrutturali. Siracusano sottolinea come questa proposta sia un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato, una grande opportunità per il futuro della regione.

