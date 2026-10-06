Ranucci sospeso dalla Rai per dieci giorni: «Faremo ricorso»

La Rai ha disposto nei confronti di Sigfrido Ranucci una sospensione di dieci giorni dal lavoro e dalla retribuzione. Il provvedimento disciplinare arriva mentre è attesa la decisione del giudice del lavoro sul ricorso d’urgenza presentato dai legali del giornalista contro la sua rimozione dalla conduzione di Report.

La difesa ha già annunciato l’intenzione di contestare la misura adottata dall’azienda. «Faremo ricorso», ha dichiarato Roberto De Vita, avvocato di Ranucci.

Secondo quanto riportato, il procedimento disciplinare sarebbe legato a quattro diverse contestazioni. Una riguarda circa cinquanta ingressi nelle sedi Rai di Laura Cianfoni, già sindacalista della Cisl. Un altro rilievo sarebbe relativo alla pubblicazione di conversazioni private intercorse con Dario Carotenuto, parlamentare del Movimento 5 Stelle.

Tra gli episodi contestati figurerebbe inoltre l’inoltro a Valter Lavitola di diverse comunicazioni aziendali. L’ultima contestazione riguarderebbe invece presunte espressioni denigratorie nei confronti di alcuni colleghi, con particolare riferimento a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi.

Entrambi erano stati inizialmente indicati tra i possibili successori di Ranucci alla guida di Report. Successivamente Presutti ha rinunciato all’incarico. La conduzione della trasmissione sarà quindi affidata a Claudia Di Pasquale.

Parallelamente resta aperto il fronte giudiziario relativo alla rimozione di Ranucci dal programma, sul quale è attesa la pronuncia del giudice del lavoro.

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