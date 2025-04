“Papà ubriaco picchia la mamma”, figlio 14enne chiede aiuto alla Polizia

Ha fermato una pattuglia della Polizia di Stato in lacrime, raccontando che il padre stava picchiando la madre. Il drammatico episodio si è verificato nel centro storico di Catania, dove un quattordicenne, da solo in strada in tarda serata, ha chiesto aiuto agli agenti. I poliziotti erano già diretti verso l’abitazione dopo una segnalazione al numero unico per le emergenze.

Entrati nell’appartamento, gli agenti della squadra volanti della Questura hanno sorpreso un cittadino tunisino di 62 anni mentre aggrediva la moglie, sotto gli occhi della figlia diciottenne che lo implorava di fermarsi. Proprio quest’ultima aveva allertato la Sala Operativa, raccontando di essere stata colpita con pugni e schiaffi dal padre rincasato ubriaco. Anche la madre, intervenuta per proteggerla, era stata aggredita.

L’uomo è stato subito bloccato. Una volta fermato, ha cercato di intimidire i familiari parlando in arabo e minacciando ritorsioni nel caso avessero collaborato con la Polizia. Ha inoltre rifiutato di consegnare i documenti e ha usato toni minacciosi contro gli agenti.

I familiari, nonostante la paura, hanno denunciato anni di violenze legate all’abuso di alcol. Madre e figlia, con segni visibili di percosse, sono state accompagnate in ospedale per accertamenti.

L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale, e denunciato per il rifiuto di fornire le generalità. È stato trasferito in carcere su disposizione del pubblico ministero, in attesa del giudizio di convalida.

