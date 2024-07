Villafranca Tirrena, stabilizzazione precari: situazione al limite

La questione della stabilizzazione dei lavoratori precari e degli Asu del Comune di Villafranca Tirrena ha raggiunto un momento critico. Nonostante le promesse fatte dall’amministrazione comunale sia attraverso i media sia durante gli incontri prefettizi con la Cisl Fp di Messina, non vi è ancora alcuna certezza sul futuro di questi lavoratori. La situazione è ulteriormente complicata dalla proposta avanzata dal vicesindaco e dai membri del gruppo di maggioranza dello stesso partito, i quali hanno suggerito di rinunciare alle loro indennità di novembre e dicembre per assumere nuovi funzionari e approvare il bilancio comunale.

Giovanna Bicchieri, segretario generale della Cisl Fp di Messina, e Maurizio Giliberto, responsabile delle funzioni locali, hanno spiegato che questa proposta è inaccettabile, sottolineando che le indennità sono vincolate dalla legge, in particolare dall’articolo 82 del TUEL, e non possono essere destinate alle spese del personale. “Siamo stanchi di questa forma maldestra di speculazione politica”, hanno dichiarato i sindacalisti. “La legge offre ora un’opportunità unica e irripetibile: la possibilità di assumere tutto il personale precario in deroga ai vincoli imposti dalla dotazione organica e dai limiti contabili e assunzionali. Invece di cogliere questa occasione, ci si perde in dettagli normativi, rischiando di lasciare senza lavoro decine di famiglie e arrecando un grave danno all’ente comunale”.

Bicchieri e Giliberto hanno invitato tutti i cittadini, le associazioni laiche e religiose, i lavoratori coinvolti e non, e i politici solidali con la loro causa a partecipare al corteo-manifestazione che si terrà a Villafranca Tirrena il 22 luglio alle ore 10, con partenza dal palazzo comunale. “La marcia sarà solo l’inizio di una serie di azioni sindacali che ci porteranno allo sciopero generale se non verranno definite le stabilizzazioni”, hanno avvertito i rappresentanti della Cisl Fp di Messina. La richiesta all’onorevole Messina, Assessore agli Enti locali, è di intervenire tramite la Cisl Fp Sicilia per supportare la vertenza relativa alla stabilizzazione del personale contrattista e Asu.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo