Incendio doloso a Vittoria: arrestato 28enne, “tragica vendetta”

Nel pomeriggio di ieri, a Vittoria, un incendio doloso ha interessato uno stabile situato all’incrocio tra via Principe Umberto e via Cacciatori delle Alpi. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, coordinati dal dirigente Dr. Giovanni Arcidiacono, sono intervenuti prontamente dopo una segnalazione della Polizia Locale. Collaborando con i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale, hanno attivato immediatamente il dispositivo di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

Durante l’operazione, una donna di 35 anni residente nello stabile è stata salvata nonostante le difficoltà respiratorie causate dal fumo. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco e la prontezza del Dr. Arcidiacono hanno evitato conseguenze ben più gravi, considerando la presenza di due bombole di gas che avrebbero potuto esplodere.

L’incendio è stato causato da un uomo di 28 anni, identificato come l’autore del gesto. Il movente è legato a una “tragica vendetta” nei confronti di una donna con cui aveva avuto una relazione terminata da tempo. L’uomo, irritato dopo aver visto la sua ex in compagnia di un altro uomo, ha pianificato l’azione criminosa per “dare una lezione” alla donna che lo aveva lasciato a causa di maltrattamenti fisici e psicologici subiti.

Le indagini immediate del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, in collaborazione con la Squadra Mobile della Questura di Ragusa e la Procura della Repubblica di Ragusa, supportate dalle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza, hanno permesso di identificare e arrestare il responsabile. Dopo i necessari accertamenti, l’uomo è stato posto in stato di fermo e trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa, in attesa dell’udienza di convalida.

L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco ha scongiurato il peggio, garantendo la sicurezza dei residenti e impedendo potenziali esplosioni delle bombole di gas. Grazie alla collaborazione tra le diverse unità operative, l’incendio è stato domato e il colpevole è stato assicurato alla giustizia, evitando così ulteriori pericoli per la comunità.

