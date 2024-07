Onorificenze per medici etnei alla Giornata del Medico 2024

Domani, sabato 27 luglio, si terrà la “Giornata del Medico e dell’Odontoiatra 2024” presso l’Hotel Four Points by Sheraton di Catania. A partire dalle ore 9.00, l’evento riunirà diverse generazioni di professionisti della sanità etnea, dai neolaureati ai pensionati, diventando un appuntamento fisso annuale per la comunità medica locale. La manifestazione è organizzata dall’Ordine dei Medici di Catania, presieduto da Alfio Saggio, e prevede tre momenti principali.

Il primo momento sarà dedicato al giuramento di Ippocrate dei neolaureati in Medicina e Chirurgia. Seguirà la consegna del Premio Ippocrate, un riconoscimento assegnato al medico siciliano che si è distinto per il suo impegno e la passione nel corso della carriera. Quest’anno, il premio sarà conferito al professor Napoleone Ferrara, attualmente Senior Deputy Director presso il Moores Cancer Center dell’University of California a San Diego. Ferrara è stato menzionato da numerose riviste scientifiche ed è considerato uno degli scienziati più influenti nel campo della ricerca oncologica a livello mondiale.

Il terzo momento della giornata vedrà l’assegnazione di onorificenze ai medici etnei che festeggiano il cinquantesimo anniversario dalla loro laurea. Questo riconoscimento celebra la lunga e dedicata carriera dei professionisti che hanno contribuito alla sanità della regione per mezzo secolo.

Durante l’evento, verrà anche consegnato un riconoscimento speciale a Rosalba Zappalà Massimino, presidente della Fondazione Catanese per lo Studio e la Cura delle Malattie Neoplastiche del Sangue (Foncanesa). Inoltre, è previsto un intervento di S.E. Maria Grazia Vagliasindi, ex presidente della Corte d’Appello di Caltanissetta, che offrirà una prospettiva giuridica sulla professione medica.

La “Giornata del Medico e dell’Odontoiatra 2024” si preannuncia come un’importante occasione per celebrare l’eccellenza nel campo della medicina e per consolidare i legami tra le diverse generazioni di professionisti sanitari a Catania.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo