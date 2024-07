Porto Tremestieri: Sindaco Basile critica il commissariamento

Il sindaco Federico Basile ha espresso il suo disappunto riguardo al commissariamento delle opere per la piattaforma logistica intermodale e lo scalo portuale di Tremestieri. Basile ha attribuito i progressi nella realizzazione dell’opera all’impegno dell’Amministrazione De Luca prima e della sua attuale amministrazione poi. Ha dichiarato: “Oggi, se non siamo di fronte all’ennesima opera incompiuta, è merito solo dell’impegno dell’Amministrazione De Luca prima, e della mia Amministrazione dopo”.

Basile ha sottolineato che, all’insediamento del sindaco Cateno De Luca nel 2018, l’appalto era bloccato, con procedure di esproprio non completate e edifici da demolire. L’Amministrazione De Luca ha avviato concretamente i lavori, poi sospesi a causa delle vicende societarie del consorzio vincitore dell’appalto. Alla sua Amministrazione è spettato rimettere in ordine i numeri e i soggetti coinvolti, ottenendo le somme necessarie tramite una perizia di variante obbligatoria, compensando l’aumento dei prezzi nel frattempo intervenuto.

Basile ha continuato spiegando di aver lavorato in sinergia con vari enti, contattando il ministro Salvini, l’Autorità di sistema dello Stretto e la Regione Siciliana, per confermare i finanziamenti promessi. Il sindaco ha evidenziato come sia stato decisivo il suo intervento per permettere a un operatore economico privato di rilevare il ramo d’azienda dell’impresa originaria, attraverso deliberazioni di giunta e ripetuti incontri.

Grazie a questi sforzi, il Comune di Messina ha potuto sottoscrivere gli atti necessari, consentendo la ripresa dei lavori il 6 giugno 2024. Basile ha affermato che il cantiere sta procedendo secondo il programma e ha criticato il commissariamento come inutile e tardivo. Ha concluso: “Il vero commissario è stato il Comune di Messina che, con poteri ordinari, ha sbloccato un cantiere che rischiava di diventare l’ennesima opera infrastrutturale incompiuta in Sicilia. Troppo facile arrivare oggi per mettersi le medaglie al petto”.

