Traversata sullo Stretto di Messina, l’impresa storica di Jaan Roose

Jaan Roose ha compiuto una storica traversata sullo Stretto di Messina, diventando il primo uomo a camminare su una slackline di soli 1,9 cm di larghezza, tesa per oltre 3,6 km a più di 200 metri d’altezza. Non si può considerare un World Record visto che non ha concluso senza cadute. Resta comunque un’impresa straordinaria. Per tre ore, Roose ha dimostrato un’incredibile maestria e una forza mentale straordinaria, completando un’impresa senza precedenti.

La sfida di attraversare lo Stretto di Messina, tra Sicilia e Calabria, è stata un’impresa sportiva di portata monumentale, resa difficile dalle condizioni atmosferiche variabili e dalle complessità ambientali. La slackline è stata installata tra i piloni dell’ex elettrodotto dello Stretto, con altezze variabili che hanno imposto un’estrema precisione. I preparativi per la traversata hanno richiesto un’attenta verifica del montaggio dell’infrastruttura, destinata a essere rimossa al termine dell’evento per ripristinare i luoghi.

Nonostante le incertezze iniziali sul momento della partenza, una volta ricevuto il via libera, Jaan Roose ha intrapreso la traversata sotto l’attento sguardo del suo team. In tre ore ha percorso i 3,6 chilometri, superando di quasi un chilometro il precedente record mondiale. Durante il percorso, Roose ha mostrato un perfetto equilibrio tra capacità fisiche e forza mentale, resistendo alla fatica, alla gravità e alla paura.

Appena giunto sul pilone messinese, Roose ha dichiarato: “Mi sento ‘jaantastic’, sono super contento, un po’ stanco e provato… ma ragazzi, ho fatto la storia, ho camminato per 3,6 km sullo Stretto di Messina! È stata una lunga camminata, piena di sorprese dall’inizio alla fine, ho avuto qualche difficoltà, ma il tempo è stato buono, mi aspettavo più vento”. « Vedi altre foto »

Questa impresa conferma Jaan Roose come il principale esponente mondiale dello slacklining, capace di spingere i limiti dello sport oltre ogni aspettativa. La sua passione, dedizione e talento sono fonte di ispirazione per gli appassionati di tutto il mondo. L’evento, trasmesso in diretta su Mediaset Canale 20 e tramite streaming su Tgcom24 e Sportmediaset.it, è stato patrocinato dall’Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, dal Comune di Messina e dal Comune di Villa San Giovanni.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo