Rinviata la Cronoscalata di Giarre, la cenere dall’Etna blocca la corsa

Questa mattina, la Cronoscalata Giarre Montesalice Milo ha subito un’improvvisa interruzione a causa di una copiosa caduta di cenere vulcanica proveniente dall’Etna. La partenza, inizialmente fissata per le ore 9, è stata rinviata in attesa di ulteriori sviluppi dell’attività vulcanica. Nel caso in cui l’emissione di cenere cessasse, si procederebbe con le operazioni di pulizia e messa in sicurezza del percorso, permettendo così l’inizio della competizione.

Giuseppe Trovato, vicepresidente dell’Automobile Club di Acireale, ha dichiarato: “Abbiamo completato l’assetto gara. Ci sono tutti i nostri uomini in posizione e siamo pronti a intervenire, non appena finirà l’eruzione, per ripristinare la sicurezza lungo il percorso ed essere pronti per la gara. È chiaro che verranno compiute tutte le verifiche”. Ha inoltre spiegato che “stanno arrivando le spazzatrici e le soffianti e quando avremo spazzato tutto faremo la ricognizione e consegneremo tutto nelle mani del direttore di gara. Monitoreremo la situazione minuto per minuto”.

Le autorità hanno autorizzato le operazioni fino al tramonto. Pertanto, secondo Trovato, “la partenza si può dare anche alle 15 o alle 16 del pomeriggio e consentire così che si svolga almeno una manche della gara”. La situazione rimane sotto attenta osservazione, con aggiornamenti costanti per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e spettatori.

La Cronoscalata Giarre Montesalice Milo, evento di grande rilevanza sportiva, è stata quindi temporaneamente sospesa, in attesa di un miglioramento delle condizioni ambientali. L’organizzazione è pronta a intervenire tempestivamente per ripristinare le condizioni di sicurezza e consentire lo svolgimento della competizione, sperando che l’attività vulcanica dell’Etna si attenui al più presto.

