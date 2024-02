Incidente a Letojanni, sedicenne in condizioni critiche, altri 4 feriti

Un incidente stradale avvenuto nelle prime ore del mattino ha causato il ricovero di un sedicenne in condizioni critiche presso il Policlinico, mentre altri quattro giovani sono stati feriti. L’evento si è verificato sull’autostrada in direzione da Catania verso Messina, nei pressi di Letojanni. L’unico veicolo coinvolto, un’auto trasportante i cinque giovani, ha ribaltato, richiedendo l’intervento della Polizia Stradale di Giardini Naxos, dei Vigili del Fuoco e dei soccorritori del 118. Si è reso necessario l’uso di attrezzature specializzate per liberare uno dei passeggeri intrappolato all’interno del veicolo.

I feriti, tutti giovani di età compresa tra i minori e i diciannove anni, sono stati trasportati in ospedale. Tre di loro sono stati ricoverati al Policlinico, mentre gli altri due sono stati portati al Piemonte di Messina. Il sedicenne, gravemente ferito, è stato classificato in codice rosso ed è attualmente in condizioni critiche sotto cure mediche intensive. Uno dei giovani è stato dimesso con una prognosi di sette giorni, mentre un altro rimane sotto osservazione medica. Le autorità continuano le indagini sull’incidente al fine di determinare le cause e le circostanze esatte che hanno portato al ribaltamento del veicolo e alle conseguenti lesioni dei passeggeri.

