A San Giorgio, un tuffo nella tradizione enogastronomica siciliana [VIDEO]

di Maria Cristina Miragliotta – Sul lungomare di San Giorgio di Gioiosa Marea dall’1 al 4 giugno quattro serate all’insegna dei sapori, delle tradizioni enogastronomiche e dei prodotti tipici regionali.

Alla sua seconda edizione “Un mare di sapori – Fish Food e non solo” è una manifestazione fortemente voluta ed organizzata dall’Associazione Vivi San Giorgio in collaborazione con la locale Pro Loco, il patrocinio del Comune di Gioiosa Marea e cofinanziata dal Dipartimento Pesca dell’assessorato regionale Agricoltura e Pesca.

L’obiettivo principale di questa manifestazione è quello di valorizzare i prodotti locali agricoli e della pesca, offrendo ai visitatori la possibilità di assaporare autentiche prelibatezze che regaleranno emozioni gastronomiche indimenticabili. Oltre 30 espositori parteciperanno a questa edizione, proponendo una vasta selezione di sapori e odori che richiamano le tradizioni più genuine della Sicilia e della dieta mediterranea.

Durante la visita agli stands, gli ospiti potranno godersi anche intrattenimento musicale, con esibizioni di artisti e DJ locali. Inoltre, sarà allestita un’area dedicata ai più piccoli, con giochi e gonfiabili, per rendere l’esperienza ancora più piacevole per tutta la famiglia.

Con l’arrivo dell’estate, “Un mare di sapori – Fish Food e non solo” rappresenta un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona cucina e per coloro che desiderano scoprire le eccellenze culinarie della regione. Preparatevi a immergervi in un viaggio gustativo che vi lascerà a bocca aperta.

