Caldo in Sicilia, la Protezione Civile emette avviso per rischio incendi

La Protezione Civile della regione Sicilia ha emesso un avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido per domani e le successive 24 ore. L’allarme prevede un livello di preallerta arancione in tutte le province, ad eccezione di Enna e Caltanissetta, dove il livello di allerta è classificato come rosso.

Secondo le previsioni, le temperature massime percepite raggiungeranno i 34 – 35 gradi nelle città di Palermo, Catania e Messina. Il comunicato sottolinea l’importanza di adottare misure preventive per ridurre il rischio di incendi e proteggere la popolazione dalle alte temperature.

In particolare, si raccomanda di evitare attività all’aperto durante le ore più calde della giornata e di prestare particolare attenzione alle fasce di popolazione più vulnerabili, come anziani e bambini.

Le autorità locali sono in stato di massima allerta e hanno predisposto squadre di intervento rapido per far fronte a eventuali emergenze. Il sistema di monitoraggio sarà operativo per tutta la durata dell’allerta, con aggiornamenti costanti sulla situazione meteo e sui rischi associati.

La Protezione Civile invita la popolazione a seguire le indicazioni ufficiali e a non sottovalutare i potenziali pericoli legati al gran caldo e alla possibilità di incendi.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo