Successo per la decima edizione della “Festa della Tonnara”

di Maria Cristina Miragliotta – La decima edizione della “Festa della Tonnara” si è svolta il 30 giugno 2024 a San Giorgio di Gioiosa. L’evento è stato caratterizzato dagli interventi di Biagio Foti, presidente dell’Associazione “Vivi San Giorgio”, e dei membri Nino Currò e Nino Masi. La manifestazione, che si tiene da dieci anni, ha offerto una ricca selezione di prodotti enogastronomici, musica e cultura.

Il presidente Foti ha dichiarato: “Ormai con la decima edizione, la gente viene, si diverte e mangia i nostri prodotti freschi, come la pasta col tonno e il panino col tonno. Purtroppo, ieri sera abbiamo avuto un lutto nella nostra cittadina, ma l’evento con Paolo Belli è stato riprogrammato per il 21 luglio.”

L’associazione ha sempre puntato a coinvolgere non solo i cittadini ma anche i visitatori, offrendo convegni di natura culturale. Il pubblico è stato intrattenuto dalla band XXL. La manifestazione è una grande soddisfazione per l’associazione e per le famiglie che la sostengono, insieme all’amministrazione comunale e all’assessorato Sport, Turismo e Spettacolo della Regione Siciliana.

L’organizzazione di un evento così complesso richiede un notevole impegno. “Abbiamo iniziato a lavorarci sei mesi fa per ottenere le autorizzazioni necessarie,” ha spiegato Foti. “Le norme sanitarie e di sicurezza sono giuste, ma richiedono molto tempo. Per la sagra, che dura quattro giorni, ci sono almeno trenta persone che lavorano ogni giorno.”

«L’Associazione “Vivi San Giorgio” è stata costituita circa sette-otto anni fa e ha sempre lavorato con impegno per la comunità, organizzando eventi come lo street food e la festa della Tonnara» ha concluso Foti.

