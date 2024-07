AAA Vendesi Villa Piccolo, richiesta convocazione urgente conferenza

In seguito alle recenti preoccupazioni sollevate dalla stampa riguardo la “Vendita all’Asta della Villa Piccolo e della Foresteria”, è stata richiesta una convocazione urgente della Conferenza dei Capigruppo Consiliari. Tale richiesta è motivata dalle procedure esecutive in corso per morosità, avviate su richiesta dei creditori e degli istituti di credito. Gli obiettivi della convocazione includono la discussione delle strategie per la “Salvaguardia dell’Importante Patrimonio Culturale e Immobiliare” e la formazione di una delegazione per un incontro con l’Assessore Regionale ai Beni Culturali e Ambientali.

La richiesta è stata formalmente presentata dai consiglieri comunali Mangano Renato Carlo, Gazia Sandro, Liotta Teodolinda, Scafidi Felice e Truglio Giuseppe. I firmatari, facendo riferimento al regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale, chiedono che la Conferenza Permanente dei Capigruppo Consiliari sia convocata con carattere d’urgenza.

Inoltre, viene suggerito che, nel rispetto delle proprie competenze, vengano invitati a partecipare alla conferenza il Sindaco, la Segretaria Generale, la Responsabile dell’Ufficio Legale e i Dirigenti Comunali competenti in materia. È anche richiesto di sollecitare il rilascio della documentazione relativa alla convenzione del 2014 tra il Comune di Capo d’Orlando e la Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella. Questa documentazione riguarda un contributo quinquennale e include le sollecitazioni della Fondazione per la liquidazione delle spettanze e delle reversali da parte del Comune.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo