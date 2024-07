Medico schiaffeggiato al Papardo, Uil-Fpl: “Situazione ormai al collasso”

Un ennesimo episodio di violenza ha coinvolto un dirigente medico del Pronto soccorso generale dell’ospedale Papardo di Messina. Il medico è stato schiaffeggiato da un paziente psichiatrico nella serata di ieri, mentre si trovava in attesa di essere trasferito a Palermo. Dopo aver sferrato il colpo, il paziente è fuggito. Questo incidente avviene a breve distanza temporale da un altro attacco che ha visto come vittima un altro medico della stessa struttura.

Livio Andronico, segretario generale della Uil-Fpl di Messina, ha commentato l’accaduto: “Il nuovo episodio di violenza ai danni di un dirigente medico del Pronto soccorso dimostra come la situazione al Papardo sia ormai al collasso. È notorio, infatti, che i pazienti psichiatrici vengano indirizzati solo in quella struttura ospedaliera perché le altre non accettano pazienti psichiatrici. La misura adesso è colma, devono essere adottati i necessari provvedimenti per mettere in sicurezza il personale sanitario. Esprimiamo la nostra solidarietà al medico aggredito e ai lavoratori del Pronto soccorso del Papardo che sono costretti ad operare in continua emergenza. Per questo motivo il 24 luglio prossimo terremo un’assemblea sindacale.”

L’affermazione di Andronico riflette la crescente preoccupazione per la sicurezza del personale sanitario al Papardo. La struttura è frequentemente al centro di episodi di violenza, in gran parte causati dall’afflusso esclusivo di pazienti psichiatrici, poiché le altre strutture non li accettano. Questa situazione crea un ambiente di lavoro pericoloso per i medici e gli operatori sanitari, costretti a fronteggiare emergenze in condizioni di continua tensione.

L’assemblea sindacale indetta per il 24 luglio rappresenta un tentativo di portare all’attenzione delle autorità competenti la necessità di misure urgenti per garantire la sicurezza degli operatori sanitari. La solidarietà espressa da Andronico e dalla Uil-Fpl intende rafforzare la richiesta di interventi concreti per proteggere chi lavora in prima linea nel Pronto soccorso del Papardo.

