Cus Catania, promozione della Under 21 di Canoa Polo in Serie A1

Il Centro Universitario Sportivo di Catania celebra un altro importante traguardo con la promozione della squadra giovanile di canoa polo in Serie A1. Questo successo arriva a seguito della promozione della squadra senior in Serie A avvenuta l’anno scorso. La squadra Under 21 del Cus Catania ha dominato il Girone 4 di Serie B, terminando in cima alla classifica con 25 punti, frutto di 8 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, avvenuta a promozione già sicura.

La realizzazione di questo risultato si deve all’impegno dello staff tecnico, guidato da Fabio Sauro, il quale ha dichiarato: “Il progetto dedicato agli under, lanciato tre anni fa, ha dato ottimi frutti. L’obiettivo adesso è quello di mantenere la formazione senior in Serie A”. Sauro ha sottolineato l’importanza del progetto giovani, evidenziando come questo sia stato determinante per la crescita del Cus Catania. “Oggi possiamo affermare di aver fatto la scelta giusta con il Cus Catania che può vantare due squadre nei massimi campionati italiani”, ha affermato Sauro, aggiungendo che il campionato di Serie A1 aiuterà i giovani talenti a maturare più rapidamente.

Il successo del Cus Catania è anche merito del sostegno fornito dal responsabile di sezione Mario Pandolfo e dal presidente Luigi Mazzone, il cui supporto è stato fondamentale in questo percorso. La rosa della squadra promossa include Matteo Conte, Marco Lanzafame, Giordano Menghini, Eduardo Narzisi, Francesco Paolo Nicolosi, Alessio Santanna e Orazio Salvatore Torrisi, con Fabio Sauro come tecnico e Mario Pandolfo come dirigente.

Questo traguardo non solo rappresenta un’importante conquista sportiva per il Cus Catania, ma sottolinea anche l’impegno e la dedizione del team e della dirigenza, consolidando ulteriormente la posizione del Cus Catania nel panorama della canoa polo nazionale.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo