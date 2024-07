Ad Adrano anziano 72enne armato di fucile si barrica in garage

Ad Adrano, gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza hanno tratto in arresto un uomo di 72 anni che aveva minacciato i vicini con un fucile e successivamente si era barricato nella propria abitazione, continuando a minacciare anche i poliziotti intervenuti per ristabilire la calma. La richiesta d’intervento è giunta dai residenti allarmati dalle minacce dell’anziano armato. All’arrivo della volante, l’uomo si è chiuso in un garage fatiscente, urlando che avrebbe sparato a chiunque si fosse avvicinato. I poliziotti hanno tentato più volte di dialogare con lui, invitandolo ad aprire la porta per chiarire la situazione, ma l’uomo ha continuato a inveire contro di loro.

Per motivi di sicurezza, la Polizia municipale ha allontanato tutte le persone presenti nella zona. Nel frattempo, gli agenti hanno deciso di fare irruzione nel garage, forzando la porta d’ingresso per entrare. Una volta dentro, si sono trovati di fronte l’anziano che ha puntato il fucile contro di loro a breve distanza. Dopo una breve colluttazione, due poliziotti sono riusciti a disarmarlo e ad ammanettarlo, riportando alcune contusioni. Il fucile, risultato ad aria compressa, è stato sequestrato e verrà sottoposto a ulteriori verifiche per accertare eventuali modifiche illegali che ne avrebbero aumentato la capacità offensiva.

Durante i controlli presso gli uffici del Commissariato, è emerso che l’uomo era già stato segnalato in passato ai servizi sociali. In seguito all’arresto, il Giudice ha convalidato la misura, ma considerando le precarie condizioni mentali dell’anziano, ha disposto la remissione in libertà in attesa del processo. Al termine dell’udienza, è stato richiesto l’intervento del Dipartimento di Salute Mentale locale per tutelare l’uomo.

