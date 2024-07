Sicilia: l’agricoltura in crisi tra siccità e commissariamento

Michele Catanzaro, capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, ha lanciato un allarme riguardo alla grave situazione dell’agricoltura siciliana, affermando che il settore sta affrontando una delle crisi più severe degli ultimi anni. La siccità, infatti, sta devastando il comparto agricolo, con effetti negativi che si estendono all’ambiente, al territorio e alla vita quotidiana dei cittadini. La crisi idrica, derivante da questa situazione, sta mettendo in difficoltà anche le attività produttive locali.

Catanzaro ha puntato il dito contro l’attuale gestione dell’assessorato all’agricoltura, sostenendo che quest’ultimo sia di fatto “commissariato” da tre mesi dal presidente della Regione, Renato Schifani, che mantiene la delega ad interim. Questa situazione, secondo Catanzaro, impedisce all’assessorato di fornire risposte efficaci e tempestive ai problemi urgenti che affliggono gli agricoltori e gli allevatori siciliani.

“Proprio in un momento nel quale gli agricoltori e gli allevatori siciliani attraversano una delle crisi più drammatiche degli ultimi anni, aggravata da una siccità che sta letteralmente mettendo in ginocchio l’intero comparto e sta provocando effetti pesantissimi anche all’ambiente ed al territorio, oltre che a cittadini ed attività produttive per la crisi idrica, abbiamo un assessorato che non è in grado di dare risposte concrete. Il motivo? Di fatto è ‘commissariato’ dal presidente della Regione il quale ormai da oltre tre mesi si ostina a tenere la delega ad interim,” ha dichiarato Catanzaro.

Il capogruppo del PD ha inoltre sottolineato come una gestione prolungata ad interim in un settore cruciale come quello dell’agricoltura sia inefficace e dannosa. “È evidente,” ha aggiunto Catanzaro, “che una gestione ad interim così prolungata in un assessorato cruciale come quello all’agricoltura non consente di pianificare e adottare interventi che sarebbero necessari ed urgenti, anche perché la delega è nelle mani di un presidente della Regione che appare interessato a tutto tranne che ai problemi dei siciliani”.

La denuncia di Catanzaro evidenzia una preoccupante mancanza di attenzione da parte delle autorità regionali nei confronti di un settore vitale per l’economia siciliana, già duramente colpito dalle condizioni climatiche avverse.

