Festa della Repubblica Italiana 2024, il discorso del Presidente Mattarella

Il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Il 2 giugno, l’Italia celebra la Festa della Repubblica, una delle ricorrenze più importanti del paese. Questa data segna il referendum del 1946 in cui gli italiani scelsero la Repubblica come forma di governo, sostituendo la monarchia. Ogni anno, la celebrazione principale avviene a Roma, con una parata militare lungo i Fori Imperiali, alla presenza del Presidente della Repubblica e delle alte cariche dello Stato.

La giornata è caratterizzata da cerimonie ufficiali, deposizioni di corone d’alloro ai monumenti ai caduti e vari eventi culturali e patriottici in tutto il paese. È un momento di riflessione sui valori della Costituzione e sull’unità nazionale, nonché un’occasione per ricordare e onorare coloro che hanno sacrificato la propria vita per la libertà e la democrazia.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo