Rifiuti, Schifani: “Impegno con i sindaci finalmente mantenuto”

La Regione Siciliana ha stanziato 50 milioni di euro per supportare i Comuni nell’affrontare gli aumenti dei costi legati al trasferimento dei rifiuti all’estero. Tale decisione è formalizzata nel decreto del dipartimento regionale dell’Acqua e dei rifiuti, che ha inoltre approvato l’elenco delle richieste ammissibili.

“Era un impegno che avevamo preso con i sindaci e che abbiamo mantenuto”, ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. “Il governo regionale sta operando su più fronti nella gestione dei rifiuti, incluso un nuovo Piano che sarà presto attuato. Questo strumento ci permetterà di intervenire definitivamente con la costruzione di due termovalorizzatori pubblici, finanziati con 800 milioni del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), e di altri impianti per il trattamento dei rifiuti, con l’obiettivo di incrementare la raccolta differenziata. Nel frattempo, abbiamo risolto alcune criticità nell’impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) della Sicula Trasporti, prevenendo un’emergenza ambientale e igienico-sanitaria in circa 200 Comuni”.

L’assessore regionale all’Energia, Roberto Di Mauro, ha aggiunto: “Possiamo così rispondere concretamente al grido d’aiuto dei sindaci siciliani e dell’Anci. La manovra correttiva approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana (Ars) e recentemente pubblicata ha permesso al dipartimento di destinare rapidamente questa somma per coprire i cosiddetti extracosti sostenuti dai Comuni nel settore dei rifiuti”.

Il decreto specifica che l’importo definitivo e l’erogazione del contributo saranno subordinati a una verifica favorevole per ciascun Comune. Questa verifica riguarderà il rispetto della normativa in materia di conferimento dei rifiuti, sia negli impianti regionali che extra-regionali, il caricamento dei dati sulla piattaforma Orso (Osservatorio rifiuti sovraregionale), la veridicità delle dichiarazioni e il periodo effettivo di conferimento dei rifiuti fuori regione, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo