Rapina in abitazione, custodia in carcere per un 46enne messinese

La Polizia di Stato di Messina ha arrestato un uomo di 46 anni, originario della città, in seguito a una rapina in abitazione avvenuta a Santa Lucia sopra Contesse. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina su richiesta della Procura della Repubblica.

L’incidente si è verificato il 2 dicembre 2023, quando al numero di emergenza 112 NUE è stata segnalata una rapina da parte di più individui mascherati. Uno di loro, armato di pistola, ha fatto irruzione nell’appartamento, minacciando l’inquilino e costringendolo a consegnare circa 200 euro in contanti.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza nei pressi dell’abitazione sono state immediatamente acquisite e analizzate dalla Sezione Antirapina della Squadra Mobile. Questi video hanno permesso agli investigatori di ricostruire le fasi della rapina e, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, di identificare uno dei presunti responsabili nel 46enne messinese.

Attualmente, le indagini continuano per identificare e rintracciare i complici dell’arrestato. La Procura della Repubblica, sulla base delle prove raccolte dalla Polizia di Stato, ha richiesto un’ordinanza di custodia cautelare al Giudice per le indagini preliminari, il quale ha approvato il provvedimento restrittivo contro l’indagato.

L’operazione dimostra la tempestività e l’efficacia dell’intervento della Polizia di Stato di Messina nel contrastare i reati di questo tipo e nel garantire la sicurezza della comunità. Le autorità continuano a lavorare per assicurare alla giustizia tutti i responsabili di questo crimine.

