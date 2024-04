Gioveni ed il ponte: assistenza legale gratuita per gli espropriati

Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha espresso le sue considerazioni riguardo ai procedimenti di esproprio per i lavori del ponte. Gioveni sottolinea l’importanza di tutelare adeguatamente i soggetti coinvolti, assicurando loro non solo un giusto risarcimento, ma anche un sostegno durante l’intero percorso. Ha evidenziato il ruolo della Commissione Ponte nel Consiglio Comunale, istituita all’unanimità per garantire tale tutela.

Il consigliere Gioveni ha criticato il presunto “terrorismo psicologico” atto forse a potenziare il fronte del NO al ponte. Ha espresso speranza che l’assistenza legale offerta agli espropriandi da movimenti contrari sia gratuita, evitando un possibile profitto da parte di chi si oppone al progetto.

Inoltre, Gioveni ha evidenziato l’indotto economico positivo previsto per la città durante e dopo i lavori del ponte, compresi benefici nel turismo e nell’infrastruttura trasportistica. Ha menzionato la trasformazione della stazione ferroviaria da “di arrivo” a “di transito”, con nuove fermate lungo l’asse longitudinale della città.

Infine, ha discusso di progetti turistici correlati al ponte, come un acquario e ascensori panoramici, e ha elogiato l’iniziativa degli architetti per un centro direzionale sulla sponda sicula. Ha concluso invitando alla moderazione nei toni e all’approfondimento dei contenuti tecnici e delle prospettive di sviluppo della città.

