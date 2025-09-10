Violazioni nelle licenze, due gestori sanzionati a Catania

La Polizia di Stato ha condotto recenti controlli amministrativi a Catania, interessando due esercizi pubblici: una gastronomia situata nei pressi di piazza Stesicoro e una discoteca in un lido della zona Plaia. Le verifiche, effettuate dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, rientrano in un più ampio programma di monitoraggio finalizzato a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza.

Nel primo caso, i poliziotti hanno accertato la somministrazione di bevande alcoliche oltre l’orario consentito all’interno di un locale specializzato in kebab. A seguito dell’accertamento, al titolare è stata comminata una sanzione amministrativa pari a 6.666 euro.

Nella stessa serata, l’attenzione si è concentrata su una discoteca in piena attività ben oltre le ore 03.00, orario massimo stabilito dalla licenza. Al momento dell’intervento, i presenti stavano ancora ballando e consumando alcolici. Al gestore è stata contestata una violazione delle prescrizioni indicate nel titolo autorizzativo rilasciato dal Questore, con conseguente denuncia all’Autorità Giudiziaria. È stata inoltre irrogata una sanzione amministrativa di 6.666 euro per la vendita di bevande alcoliche fuori orario.

La Questura di Catania ha reso noto che tali controlli si inseriscono in un piano di vigilanza intensificato, soprattutto nel periodo estivo, volto a garantire la sicurezza nei luoghi maggiormente frequentati e prevenire comportamenti potenzialmente pericolosi per l’ordine pubblico.

