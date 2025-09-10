Lite domestica, aggredisce la ex con un coltello, denunciato

Un uomo è stato denunciato nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato per resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere, a seguito di un intervento nella zona sud della città. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti su segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112, dopo che era stato segnalato un soggetto intento a urlare e colpire ripetutamente il portone dell’abitazione della ex compagna.

All’arrivo degli operatori, l’uomo è stato rintracciato nei pressi dell’abitazione. Presentava tracce ematiche sulle mani e ha da subito assunto un comportamento aggressivo e provocatorio nei confronti dei poliziotti, opponendo resistenza e proferendo minacce. Secondo quanto riferito, era verosimilmente in stato di alterazione dovuto all’alcol.

La perquisizione personale ha permesso di rinvenire nella tasca dei pantaloni un coltello a serramanico della lunghezza di 16 centimetri. Accertamenti successivi hanno evidenziato la presenza di tracce ematiche sul portone dell’abitazione e la rottura del campanello, risultato divelto.

«L’intervento tempestivo degli agenti – si legge in una nota della Questura – ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente». In attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria, sono state avviate le misure previste a tutela della vittima.

